Павелко: Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу
Президент УАФ доволен нынешним сезоном
Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко заявляет о том, что ему нравится футбол в Украине - в УПЛ, Первой и Второй лигах во время полномасштабного вторжения России.
"Большинство матчей – очень и очень напряженные, много голов и атакующей игры команд. Команды работают, чтобы игра была не для галочки, не просто для участия в этом чемпионате, а именно для сражения за еврокубки или выживание.
Так что я благодарен УПЛ и ПФЛ за придуманную систему перехода между лигами. Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу. И чемпионат в такой год сможет сохранить футбол", – сказал Павелко.
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