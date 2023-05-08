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Павелко: Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу

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Президент УАФ доволен нынешним сезоном

Павелко: Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу

Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий

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Президент УАФ Андрей Павелко заявляет о том, что ему нравится футбол в Украине - в УПЛ, Первой и Второй лигах во время полномасштабного вторжения России.

"Большинство матчей – очень и очень напряженные, много голов и атакующей игры команд. Команды работают, чтобы игра была не для галочки, не просто для участия в этом чемпионате, а именно для сражения за еврокубки или выживание.

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Так что я благодарен УПЛ и ПФЛ за придуманную систему перехода между лигами. Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу. И чемпионат в такой год сможет сохранить футбол", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Телеканал ДОМ

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