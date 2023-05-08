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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

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Город обстрелян, вероятно, из систем С-300

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

Об'єктив Новини, Харків

Новина українською

Вечером в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги.

"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил глава ОВА.

Местные Telgram-каналы сообщают о как минимум четырех взрывах.

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Как сообщает журналист Андрей Цыплиенко, вероятно, россияне обстреливают город из систем С-300.

Также местные ТГ-каналы пишут о взрывахь в Херсоне.

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В статье: война с россией
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