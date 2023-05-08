Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Город обстрелян, вероятно, из систем С-300
Об'єктив Новини, Харків
Вечером в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.
Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги.
"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил глава ОВА.
Местные Telgram-каналы сообщают о как минимум четырех взрывах.
Как сообщает журналист Андрей Цыплиенко, вероятно, россияне обстреливают город из систем С-300.
Также местные ТГ-каналы пишут о взрывахь в Херсоне.
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