Украинская команда Monte одержала свою первую в истории победу на мейджоре по CS:GO

Сегодня, начался мейджор по CS:GO – BLAST Paris Major 2023. Турнир проходит в Париже на стадионе "Accor Arena" и продлится до 21 мая.

24 коллектива борются за призовой фонд в размере 1,25 млн евро, а также за слот на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходит в 3-х стадиях: "Претенденты", "Легенды" и "Чемпионы" (формат - "Best of 3").

Украинская команда Monte провела свои первые матчи на турнире (оба поединка в формате "Best of 1") – на этапе "Претендентов". Коллектив, капитаном которого является Виктор "somedieyoung" Оруджев, уступил FaZe Clan (со счетом 14:16 на карте Ancient) и победил бразильский коллектив Fluxo - со счетом 16:8 на карте Overpass. Победа над Fluxo стала для Monte первой в истории украинского клуба в рамках мейджоров.

Общий счет Monte по итогам игрового дня составляет: 1-1.

За ходом BLAST Paris Major 2023 можно следить в формате трансляций украинской студии Maincast .

Напомним, компания Valve анонсировала новую версию киберспортивной дисциплины – Counter-Strike 2. И потому, BLAST Paris Major 2023 – последний крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

Запись поединка между Monte и FaZe Clan

Запись поединка между Monte и Fluxo