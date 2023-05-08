Украинская команда Monte одержала свою первую в истории победу на мейджоре по CS:GO
Наши ребята стартовали на BLAST Paris Major 2023
Screenshot from Maincast broadcast
Сегодня, начался мейджор по CS:GO – BLAST Paris Major 2023. Турнир проходит в Париже на стадионе "Accor Arena" и продлится до 21 мая.
24 коллектива борются за призовой фонд в размере 1,25 млн евро, а также за слот на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходит в 3-х стадиях: "Претенденты", "Легенды" и "Чемпионы" (формат - "Best of 3").
Украинская команда Monte провела свои первые матчи на турнире (оба поединка в формате "Best of 1") – на этапе "Претендентов". Коллектив, капитаном которого является Виктор "somedieyoung" Оруджев, уступил FaZe Clan (со счетом 14:16 на карте Ancient) и победил бразильский коллектив Fluxo - со счетом 16:8 на карте Overpass. Победа над Fluxo стала для Monte первой в истории украинского клуба в рамках мейджоров.
Общий счет Monte по итогам игрового дня составляет: 1-1.
За ходом BLAST Paris Major 2023 можно следить в формате трансляций украинской студии
Напомним, компания Valve анонсировала новую версию киберспортивной дисциплины – Counter-Strike 2. И потому, BLAST Paris Major 2023 – последний крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.
Запись поединка между Monte и FaZe Clan
Запись поединка между Monte и Fluxo
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