Россияне в пятый раз с начала мая атаковали Киев. ПВО снова уничтожила все цели
В этот раз сбито около 15 ракет
фото - МВС
В ночь на вторник, 9 мая, Россия снова нанесла удар по столице Украины, но в этот раз не дронами-камикадзе, а крылатыми ракетами.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, атака была совершена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, вероятней всего ракеты типа Х-101 (Х-555). Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков. Информация еще уточняется.
В КМВА отметили, что это пятая воздушная атака по Киеву с начала мая. «С максимальной плотностью и мощностью нападения до 9 мая! Это проявление настоящего культа «победобесия» - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!», - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Заметим, что в предыдущую ночь россияне запустили более 30 шахедов в направлении Киева, но все цели были уничтожены системой ПВО.
Ранее, напомним, стало известно, что украинские воины впервые сбили гиперзвуковую ракету Кинжал. Это удалось сделать с помощью американской системы Patriot.
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