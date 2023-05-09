Россияне в пятый раз с начала мая атаковали Киев. ПВО снова уничтожила все цели

В ночь на вторник, 9 мая, Россия снова нанесла удар по столице Украины, но в этот раз не дронами-камикадзе, а крылатыми ракетами.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, атака была совершена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, вероятней всего ракеты типа Х-101 (Х-555). Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков. Информация еще уточняется.

В КМВА отметили, что это пятая воздушная атака по Киеву с начала мая. «С максимальной плотностью и мощностью нападения до 9 мая! Это проявление настоящего культа «победобесия» - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!», - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Заметим, что в предыдущую ночь россияне запустили более 30 шахедов в направлении Киева, но все цели были уничтожены системой ПВО.

Ранее, напомним, стало известно, что украинские воины впервые сбили гиперзвуковую ракету Кинжал. Это удалось сделать с помощью американской системы Patriot.