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В ВСУ уточнили количество ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 9 мая

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ПВО продемонстрировало 92% эффективности

В ВСУ уточнили количество ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 9 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что ночью на 9 мая Россия нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Около 22.00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все 8 уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Схід".

Уже ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна - в зоне ответственности воздушного командования "Південь".

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что над Киевом уничтожены все воздушные цели.

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В статье: война с россией
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