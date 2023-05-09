Куча уничтоженной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 мая
+650
Enes Yıldırım
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 195620 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7258 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 3031 (+13) ед,
- РСЗО – 554 (+0) ед,
- средства ПВО – 307 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
- крылатые ракеты – 955 (+8),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5969 (+11) ед,
- специальная техника – 388 (+4).
Данные уточняются.
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