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Куча уничтоженной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 мая

Общие новости
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Куча уничтоженной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 мая

Enes Yıldırım

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 195620 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 3734 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7258 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 3031 (+13) ед,
  • РСЗО – 554 (+0) ед,
  • средства ПВО – 307 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
  • крылатые ракеты – 955 (+8),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5969 (+11) ед,
  • специальная техника – 388 (+4).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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