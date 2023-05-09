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"Достойное место для празднования Дня Европы". Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Общие новости
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Традиционное фото на фоне поезда

"Достойное место для празднования Дня Европы". Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Ursula von der Leyen

Новина українською

Сегодня, 9 мая 2023 года, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в столицу Украины. Сама она отметила в своем Твиттере следующее:

"Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются ежедневно. Поэтому это очень достойное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и в Украине".

Визит посвящен аспектам отношений Евросоюза и Украины, в том числе и процессу ее евроинтеграции. Детали поездки не разглашаются из соображений безопасности. Урсула фон дер Ляйен посещала Киев в начале февраля 2023 года, тогда в Киеве проходил саммит "Украина – ЕС", в котором страна впервые приняла участие как кандидат на вступление в ЕС.

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В статье: война с россией Урсула фон дер Ляйен
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rimofip (Киев)
09.05.2023 в 09:54
Всех с Днем Победы
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