"Достойное место для празднования Дня Европы". Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Сегодня, 9 мая 2023 года, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в столицу Украины. Сама она отметила в своем Твиттере следующее:

"Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются ежедневно. Поэтому это очень достойное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и в Украине".

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Визит посвящен аспектам отношений Евросоюза и Украины, в том числе и процессу ее евроинтеграции. Детали поездки не разглашаются из соображений безопасности. Урсула фон дер Ляйен посещала Киев в начале февраля 2023 года, тогда в Киеве проходил саммит "Украина – ЕС", в котором страна впервые приняла участие как кандидат на вступление в ЕС.