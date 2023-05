"Достойное место для празднования Дня Европы". Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Сегодня, 9 мая 2023 года, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в столицу Украины. Сама она отметила в своем Твиттере следующее:

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq