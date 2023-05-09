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Умер вице-президент Мариуполя, прошедший путь от Второй лиги до Кубка УЕФА

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Не стало Павла Разумного

Умер вице-президент Мариуполя, прошедший путь от Второй лиги до Кубка УЕФА

Фото: із відкритих джерел

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На 73-м году жизни скончался вице-президент "Мариуполя" Павел Кузьмич Разумный.

"Жизнь Павла Кузьмича была неразрывно связана с мариупольским футболом. В далеком 1994 году Павел Кузьмич инициировал создание в нашем городе первого профессионального футбольного клуба.

С его непосредственным участием мариупольская команда прошла путь от аутсайдера Второй лиги до Кубка УЕФА. Почти 20 лет Павел Кузьмич "служил" в футбольном клубе в должности вице-президента, пережив все падения и взлеты…

ФК "Мариуполь" выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Кузьмича в связи с этой невосполнимой утратой. Царство небесное", - говорится на официальном сайте клуба.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022)
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Источник:
fcmariupol.com

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