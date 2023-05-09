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В США анонсировали новый масштабный пакет помощи для Украины и объяснили усиление российских ракетных атак

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$1,2 млрд на долгий срок

В США анонсировали новый масштабный пакет помощи для Украины и объяснили усиление российских ракетных атак

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американцы предоставят Украине еще 1,2 миллиарда долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления ее противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Об этом заявили 8 мая американские официальные лица, пишет AP.

О пакете помощи будет объявлено 9-го числа, а деньги будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще направляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, эти средства будут потрачены в течение следующих месяцев или даже лет, чтобы обеспечить будущие потребности Украины в сфере безопасности.

Инициатива помощи будет финансировать системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. По словам чиновников, также будут закуплены артиллерия, ракеты, спутниковые снимки. Также американцы осуществят финансирование текущего технического обслуживания и предоставят запасные части для различных систем. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку пакет помощи еще официально не объявлен.

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В Государственном департаменте США считают, что войска России усилили количество ракетных атак на украинские города из-за провалов захватчиков на поле боя. Полномасштабная война, которую объявил Путин, пошла не по его плану. Об этом сказал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 8 мая. Так американский чиновник прокомментировал очередную ночную воздушную атаку на Украину.

Пател напомнил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку вплоть до полной победы над оккупантами. Кроме того, Штаты будут делать определенные шаги для того, чтобы Россия была наказана за полномасштабную агрессию против Украины. Напомним, США предоставили Украине поддержку на сумму почти 37 миллиардов долларов с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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В статье: война с россией
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Источник:
AP

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