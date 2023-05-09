СМИ: Нидерланды обсуждают передачу Украине F-16, Британия готовится передать ракеты дальнего радиуса действия

Правительство Нидерландов вместе со своими европейскими партнерами рассматривает возможность предоставления Украине истребителей F-16. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что Нидерланды обсуждают этот вопрос с Данией, Великобританией и США.

По его словам, сначала необходимо достичь согласия между всеми партнерами, как это было в прошлом перед поставкой гаубиц "Панцирь" и танков "Леопард" в Украину. Рютте заявил, что "дебаты продолжаются", информирует Reuters.

В то же время Британия готовится отправить в Украину ракеты дальнего радиуса действия, как пишет WP. Страна также подталкивает администрацию Байдена к предоставлению Киеву подобного оружия.

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В объявлении о закупке, опубликованном 2 мая Международным фондом для Украины во главе с Великобританией, которая создала механизм для отправки оружия на поле боя, Министерство обороны Великобритании попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 километров. В сообщении содержалась просьба предоставить ответы в течение трех дней.

По словам британского чиновника, который отказался подтвердить тип, сроки или количество рассматриваемых вооружений, окончательное решение еще не принято. Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Британия сама начала поставлять такие боеприпасы Украине, а запрашиваемые технические характеристики и возможности тесно связаны с ее крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow".

После Соединенных Штатов Британия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине – в прошлом году она предоставила Киеву вооружение на сумму 2,5 миллиарда долларов.