В Днепре во время ночной атаки россиян обломки ракеты упали на четырехэтажку, есть разрушения
Женщина получила ранения
Днепр Оперативный
Россияне в ночь на 9 мая атаковали ракетами Днепр. Обломки одной из них упали на четырехэтажку, есть пострадавшая. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате атаки была ранена 32-летняя женщина, на данный момент она находится в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытия нескольких квартир. На третьем этаже обнаружили боевую часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат.
Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" сбили все 8 ракет, которые россияне направили на Днепропетровщину.
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