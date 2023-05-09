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Без авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России

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Без авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России

фото из свободных источников

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Авиационную программу парада победы на Красной площади в Москве и в ряде других городов российской федерации отменили. Официальной причиной названы погодные условия, как пишут российские СМИ.

Отменили авиационную часть военного парада и в Санкт-Петербурге. Авиационная техника также не участвовала в параде победы в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. В Ростове-на-Дону должен был состояться единственный на юге России воздушный парад, в котором ожидали участия более 40 экипажей боевых самолетов и вертолетов. В итоге воздушная часть парада не состоялась, причину не уточнили.

На параде ко Дню победы по Красной площади проехал один 80-летний музейный танк Т-34.

Хакеры взломали российскую телетрансляцию парада в Москве 9 мая – в телевизорах россиян их военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине". Сломанную телетрансляцию смотрели зрители в Санкт-Петербурге.

В Варшаве в "день победы" российских дипломатов разбудили звуками обстрелов и сирен: "Мы хотим одного: чтобы их наконец выслали из Польши. Потому что они не имеют ничего общего с цивилизованным миром", – отметили активисты Euromaidan-Warszawa.

В Москву приехали премьер Армении Пашинян, президенты Казахстана Токаев, Кыргызстана Жапаров, Таджикистана Рахмон, Узбекистана Мирзиёев, а также Лукашенко. Свита российского диктатора испугалась из-за громкого звука и "дала заднюю" во время своего уверенного шествия:

Этот "парад победы" в Москве стал самым коротким за последние 20 лет: он длился всего 45 минут. По подсчетам OSINT-аналитиков, количество техники по сравнению с 2021 годом сократилось почти в 4 раза: в этом году проехала лишь 51 единица военной техники, а в 2021-м – 197 единиц.

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В статье: война с россией
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