Информации о сбитии Кинжала нет. В Воздушных силах прокомментировали ночной ракетный удар РФ
Били в ночь на 9 мая
Zelenskiy Official
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявил в эфире телемарафона, что в ночь на 9 мая россияне подняли в воздух самолеты стратегической авиации Ту-95 МС. Спикер напомнил, что обстрелы сейчас идут фактически ежедневно, если не БПЛА, то крылатыми ракетами.
"Восемь калибров было запущено с кораблей в Черном море, все уничтожены в зоне ответственности ОК Восток. Отработали на 100%. Из района Каспия было осуществлено 17 пусков крылатых ракет Х-101, Х-555. К сожалению, уничтожили не все. 14 ракет уничтожено в зоне ответственности командования Центр и одну - в зоне "Юг".
Пока нет информации, что во время обстрела была сбита ракета "Кинжал":
"Если было бы, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация у Воздушных сил. Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, всему свое время. Сейчас нет такой информации о работе баллистики", - сообщил Игнат в ответ на вопрос ведущего марафона.
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