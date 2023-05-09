Во время ночной атаки на столицу воин Национальной гвардии сбил крылатую ракету из ПЗРК Игла

Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию и уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил ее и осуществил пуск из ПЗРК "Игла", в результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Благодаря ювелирной работе мобильной огневой группы защитников удалось избежать человеческих жертв.