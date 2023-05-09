МИД: Участие лидеров ряда стран в параде в Москве - проявление пренебрежения к народу Украины

Украина рассматривает участие премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в "параде победы" в Москве является аморальным и недружественным шагом.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых" ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы нанести еще больше смертей и еще больше разрушений на украинской земле", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в параде была продемонстрирована военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.

Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - подытожили в заявлении МИД.