Украинские пограничники у границы с Беларусью разместили новые билборды и включили гимн Украины. ВИДЕО

"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", написано на биллбордах, которые увидели белорусские пограничники.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Гимн Украины утром 9 мая звучал на блокпостах Прислетники, Вычавка, Городище, Копыща, Выступовичи, Переброды.

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Как отметили организаторы, цель этой акции – напомнить белорусской стороне о совместной борьбе во время Второй мировой войны.

Напомним, в начале апреля украинские пограничники установили на границе с Беларусью проектор, на котором показывали последствия войны России против Украины.