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Украинские пограничники у границы с Беларусью разместили новые билборды и включили гимн Украины. ВИДЕО

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Украинские пограничники продолжают устраивать перфомансы белорусским коллегам

Украинские пограничники у границы с Беларусью разместили новые билборды и включили гимн Украины. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", написано на биллбордах, которые увидели белорусские пограничники.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Гимн Украины утром 9 мая звучал на блокпостах Прислетники, Вычавка, Городище, Копыща, Выступовичи, Переброды.

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Как отметили организаторы, цель этой акции – напомнить белорусской стороне о совместной борьбе во время Второй мировой войны.

Напомним, в начале апреля украинские пограничники установили на границе с Беларусью проектор, на котором показывали последствия войны России против Украины.

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В статье: война с россией
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