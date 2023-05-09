На Киевском водохранилище выловили тело российского пилота вертолета Ми-24. ВИДЕО 18+
Тело болталось в воде больше года
фото из соцсетей
Утром 9 мая на берегу Киевского водохранилища выявили тело погибшего российского пилота.
Об этом сообщает МВД Украины.
Погибший русский военный дрейфовал с начала полномасштабного вторжения. Тело было найдено в гнилостном состоянии без головы.
При нем были шеврон, парашют и памятка пилота вертолета Ми-24.
Отмечается, что тело оккупанта вместе с парашютом обнаружили работники Киевской ГЭС.
По сопоставленным фактам было подтверждено, что вертолет Манкишева был сбит в феврале марте 2022 года над акваторией Киевского водохранилища.
4 марта 2022 года украинская разведка опубликовала список личного состава бригады армейской авиации РФ осуществляющего боевые вылеты с аэродрома РБ "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины. Среди них – командир вертолета, старший лейтенант Манкишев Р.Г.
У Київському водосховищі виявили тіло російського пілота ????— МВС України (@MVS_UA) May 9, 2023
Загиблий російський військовий дрейфував з початку повномасштабного вторгнення.
При ньому були шеврон, парашут та пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24. pic.twitter.com/V4eIWgnQCo
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