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На Киевском водохранилище выловили тело российского пилота вертолета Ми-24. ВИДЕО 18+

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Тело болталось в воде больше года

На Киевском водохранилище выловили тело российского пилота вертолета Ми-24. ВИДЕО 18+

фото из соцсетей

Новина українською

Утром 9 мая на берегу Киевского водохранилища выявили тело погибшего российского пилота.

Об этом сообщает МВД Украины.

Погибший русский военный дрейфовал с начала полномасштабного вторжения. Тело было найдено в гнилостном состоянии без головы.

При нем были шеврон, парашют и памятка пилота вертолета Ми-24.

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Отмечается, что тело оккупанта вместе с парашютом обнаружили работники Киевской ГЭС.

По сопоставленным фактам было подтверждено, что вертолет Манкишева был сбит в феврале марте 2022 года над акваторией Киевского водохранилища.

4 марта 2022 года украинская разведка опубликовала список личного состава бригады армейской авиации РФ осуществляющего боевые вылеты с аэродрома РБ "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины. Среди них – командир вертолета, старший лейтенант Манкишев Р.Г.

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В статье: война с россией
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