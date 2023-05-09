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США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,2 млрд. Известно, что в него вошло

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Штаты продолжают помогать Украине

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,2 млрд. Известно, что в него вошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Минобороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В рамках этого пакета Украина получит:

- дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;

- боеприпасы для борьбы с БПЛА;

- артиллерийские снаряды калибра 155-мм;

- коммерческие услуги спутниковой съемки.

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В статье: война с россией
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