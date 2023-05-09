США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,2 млрд. Известно, что в него вошло
Штаты продолжают помогать Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Минобороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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В рамках этого пакета Украина получит:
- дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;
- боеприпасы для борьбы с БПЛА;
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм;
- коммерческие услуги спутниковой съемки.
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