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От лейтенанта до майора. Как минимум 16 российских вертолетчиков полка в Джанкое погибли в войне с Украиной

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"Потерь нет"

От лейтенанта до майора. Как минимум 16 российских вертолетчиков полка в Джанкое погибли в войне с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

39 вертолетный авиаполк армии РФ, который базируется в оккупированном Джанкое (Северный Крым), понес серьезные потери после начала полномасштабной войны против Украины.

Российское Минобороны и СМИ не афишируют свои потери, однако в сеть иногда просачивается информация о реальном положении вещей.

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Так, в сети появилось видео с так называемого мемориала погибших вертолетчиков полка – это как минимум 16 человек, от лейтенанта до майора.

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В статье: война с россией
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