От лейтенанта до майора. Как минимум 16 российских вертолетчиков полка в Джанкое погибли в войне с Украиной

39 вертолетный авиаполк армии РФ, который базируется в оккупированном Джанкое (Северный Крым), понес серьезные потери после начала полномасштабной войны против Украины.

Российское Минобороны и СМИ не афишируют свои потери, однако в сеть иногда просачивается информация о реальном положении вещей.

Так, в сети появилось видео с так называемого мемориала погибших вертолетчиков полка – это как минимум 16 человек, от лейтенанта до майора.