От лейтенанта до майора. Как минимум 16 российских вертолетчиков полка в Джанкое погибли в войне с Украиной
"Потерь нет"
Getty Images / Global Images Ukraine
39 вертолетный авиаполк армии РФ, который базируется в оккупированном Джанкое (Северный Крым), понес серьезные потери после начала полномасштабной войны против Украины.
Российское Минобороны и СМИ не афишируют свои потери, однако в сеть иногда просачивается информация о реальном положении вещей.
Так, в сети появилось видео с так называемого мемориала погибших вертолетчиков полка – это как минимум 16 человек, от лейтенанта до майора.
Цікаве відео із табличками загиблих вертолітників 39 авіаполку в Джанкої. pic.twitter.com/Fce4DA2QVX— MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) May 9, 2023
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