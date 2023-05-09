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Данилов: Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утвердил Зеленский

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Рассматривается несколько вариантов

Данилов: Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утвердил Зеленский

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины, включая сроки и направления продвижения войск, еще не утвержденные верховным главнокомандующим, рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"В кабинете Верховного Главнокомандующего – президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно терминов и направлений (контрнаступления – ИФ-У). И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", - рассказал Данилов в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время прорабатывается сразу несколько вариантов контрнаступления.

"У нас есть несколько вариантов. Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления – ИФ-У). Мы уже довели, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе", - отметил он.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Алексей Данилов
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