Данилов: Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утвердил Зеленский
Рассматривается несколько вариантов
twitter.com/ZelenskyyUa
Окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины, включая сроки и направления продвижения войск, еще не утвержденные верховным главнокомандующим, рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.
"В кабинете Верховного Главнокомандующего – президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно терминов и направлений (контрнаступления – ИФ-У). И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", - рассказал Данилов в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в настоящее время прорабатывается сразу несколько вариантов контрнаступления.
"У нас есть несколько вариантов. Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления – ИФ-У). Мы уже довели, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе", - отметил он.
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