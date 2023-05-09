Отец титулованной украинский гимнастки погиб на фронте, защищая Украину
Вечная память Герою
Украинская гимнастка Анастасия Бачинская сообщила о том, что ее отец погиб на фронте, защищая страну от российских оккупантов.
"Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой на века!", – написала 19-летня спортсменка в соцсетях.
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Анастасия Бачинская является чемпионкой Европейских игр 2019 года, а также чемпионкой Европы-2020 и обладательницей ряда других наград в составе сборной Украины по спортивной гимнастике.
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Источник:Инстаграм
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