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Почти 700 ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 9 мая

Общие новости
(1 голосов)

+690, если быть точными

Почти 700 ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 9 мая

Enes Yıldırım

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 196310 (+690) человек ликвидировано,
  • танков – 3736 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7275 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 3039 (+8) ед,
  • РСЗО – 555 (+1) ед,
  • средства ПВО – 308 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),
  • крылатые ракеты – 970 (+15),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5) ед,
  • специальная техника – 389 (+1).

Данные уточняются. Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке среды, в течение 9 мая россияне нанесли 23 ракетных и 43 авиационных удара, осуществили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал ракеты различных типов, большую их часть было уничтожено нашими защитниками, но, к сожалению, есть и попадания. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершил 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БПЛА различных типов, 3 из них – типа "Шахед". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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