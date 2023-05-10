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Генштаб: Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС

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Коллаборационисты сбежали из Большой Белозерки

Генштаб: Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС

фото из свободных источников

Новина українською

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Об этом сообщает в сводке от 10 мая Генеральный штаб ВСУ.

Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако тех, кто согласился, вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборационистов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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