Генштаб: Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Об этом сообщает в сводке от 10 мая Генеральный штаб ВСУ.

Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако тех, кто согласился, вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборационистов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.