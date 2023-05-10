14 раненых россиян. В РФ заявили об атаке ударных дронов на военный полигон в Воронежской области

Российские СМИ пишут о том, что в Курской области был сбит беспилотник, а его обломки упали на частный дом в деревне. Пропагандисты утверждают, что украинский дрон взорвался и в Белгородской области.

В то же время в ночь на 10 мая два беспилотника, начиненных взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области, пишет Telegram-канал Baza. БПЛА подлетели к полигону и взорвались при падении. Пострадало около 14 российских военнослужащих.

Также неопознанный летательный объект был сбит недалеко (в 6 км) от военного аэродрома в Воронежской области.