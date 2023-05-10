  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 14 раненых россиян. В РФ заявили об атаке ударных дронов на военный полигон в Воронежской области
В тренде

14 раненых россиян. В РФ заявили об атаке ударных дронов на военный полигон в Воронежской области

Общие новости
(2 голосов)

БПЛА взрывались еще в нескольких регионах

14 раненых россиян. В РФ заявили об атаке ударных дронов на военный полигон в Воронежской области

Фото из открытых источников

Новина українською

Российские СМИ пишут о том, что в Курской области был сбит беспилотник, а его обломки упали на частный дом в деревне. Пропагандисты утверждают, что украинский дрон взорвался и в Белгородской области.

В то же время в ночь на 10 мая два беспилотника, начиненных взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области, пишет Telegram-канал Baza. БПЛА подлетели к полигону и взорвались при падении. Пострадало около 14 российских военнослужащих.

Также неопознанный летательный объект был сбит недалеко (в 6 км) от военного аэродрома в Воронежской области.

Читайте такжеБез авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вблизи Бахмута от обстрелов РФ погиб журналист, игравший в детстве за Ренн
yellow-arrow
Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией бавовна
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/bazabazon

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде