14 раненых россиян. В РФ заявили об атаке ударных дронов на военный полигон в Воронежской области
БПЛА взрывались еще в нескольких регионах
Фото из открытых источников
Российские СМИ пишут о том, что в Курской области был сбит беспилотник, а его обломки упали на частный дом в деревне. Пропагандисты утверждают, что украинский дрон взорвался и в Белгородской области.
В то же время в ночь на 10 мая два беспилотника, начиненных взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области, пишет Telegram-канал Baza. БПЛА подлетели к полигону и взорвались при падении. Пострадало около 14 российских военнослужащих.
Также неопознанный летательный объект был сбит недалеко (в 6 км) от военного аэродрома в Воронежской области.
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Источник:t.me/bazabazon
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