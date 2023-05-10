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СМИ: США не будут брать пример с Британии в контексте дальнобойных ракет, Швеция сделала заявление о возможности передачи самолетов

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Речь о ракетах ATACMS и истребителях Jasplane

СМИ: США не будут брать пример с Британии в контексте дальнобойных ракет, Швеция сделала заявление о возможности передачи самолетов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Джо Байдена не изменила своего мнения относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает издание Politico. В США считают, что проблема дальнобойного оружия для украинской армии "решена" благодаря недавнему решению Великобритании.

Неназванный американский чиновник заверил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику. Напомним, ранее сообщалось, что группа европейских стран, которую возглавляет Великобритания, ищет способ поставить ВСУ ракеты дальностью до 300 км. Это такой же радиус дальности, как у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Украине.

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В то же время министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна пока не может передать украинской армии истребители Jasplane. Об этом сообщает телеканал SVT. Он отметил, что Швеция на данный момент сосредоточила свои усилия на помощи в тренировках и техническом обслуживании вооружения, которое уже было передано. У Швеции нет избытка самолетов Jasplane, которые бы Стокгольм мог бы сейчас отправить в Украину, заявил Йонсон.

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В статье: война с россией ATACMS
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Источник:
politico.com

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