Под Бахмутом ВСУ уничтожили две роты врага и освободили часть территории Украины

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ во время наступательных действий под Бахмутом Донецкой области разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий:

"Докладываю. В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Т. н. 3-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнер" понес большие потери. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупантов". "Бойцам 3-й штурмовой бригады: для меня большая честь сражаться рядом с вами, служить вместе с вами, командовать вами. Вы – настоящие бойцы, настоящие герои, которые показали, что такое украинский боевой дух. Слава Украине!"

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Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады вс рф из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались, – соответствует действительности, отметили в 3-й ОШБр. За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 – на полпути к предварительно упомянутым (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди всех них есть и вагнеровцы. Также по состоянию на сейчас есть 5 пленных россиян. Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника: это несколько складов с БК врага, минометы и не один БМП.