  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину
В тренде

Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Военный курьер информирует

Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину

U.S. Navy photo by Photographer’s Mate Airman Jeremy L. Grisham

Новина українською

В Украину прибыли 9 вертолетов Ми-8, которые ранее обещала передать Хорватия. Пользователи социальных сетей разместили фото этих "птичек", как они летели из Хорватии в Украину через Польшу, пишет Военный курьер.

В конце прошлого года правительство Хорватии окончательно решило передать Украине 14 своих вертолетов Ми-8 советского производства. Уже в марте 2023-го министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что вертолеты вскоре отправятся в Украину. Следовательно, три дня назад первая партия из 9 вертолетов вылетела из Хорватии. Остальные перевезут в Украину наземным путем.

Читайте такжеСМИ: США не будут брать пример с Британии в контексте дальнобойных ракет, Швеция сделала заявление о возможности передачи самолетов

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Способен выполнять разнообразные боевые задачи в зависимости от комплектации – от транспортировки грузов и особого состава, до участия в штурмовых операциях. Вместо Ми-8, переданных Украине, Хорватия получит от США вертолеты Black Hawk.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вблизи Бахмута от обстрелов РФ погиб журналист, игравший в детстве за Ренн
yellow-arrow
Под Бахмутом ВСУ уничтожили две роты врага и освободили часть территории Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ми-8
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mil.co.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде