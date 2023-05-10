Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину
Военный курьер информирует
U.S. Navy photo by Photographer’s Mate Airman Jeremy L. Grisham
В Украину прибыли 9 вертолетов Ми-8, которые ранее обещала передать Хорватия. Пользователи социальных сетей разместили фото этих "птичек", как они летели из Хорватии в Украину через Польшу, пишет Военный курьер.
В конце прошлого года правительство Хорватии окончательно решило передать Украине 14 своих вертолетов Ми-8 советского производства. Уже в марте 2023-го министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что вертолеты вскоре отправятся в Украину. Следовательно, три дня назад первая партия из 9 вертолетов вылетела из Хорватии. Остальные перевезут в Украину наземным путем.
Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Способен выполнять разнообразные боевые задачи в зависимости от комплектации – от транспортировки грузов и особого состава, до участия в штурмовых операциях. Вместо Ми-8, переданных Украине, Хорватия получит от США вертолеты Black Hawk.
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