Часть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину

В Украину прибыли 9 вертолетов Ми-8, которые ранее обещала передать Хорватия. Пользователи социальных сетей разместили фото этих "птичек", как они летели из Хорватии в Украину через Польшу, пишет Военный курьер.

В конце прошлого года правительство Хорватии окончательно решило передать Украине 14 своих вертолетов Ми-8 советского производства. Уже в марте 2023-го министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что вертолеты вскоре отправятся в Украину. Следовательно, три дня назад первая партия из 9 вертолетов вылетела из Хорватии. Остальные перевезут в Украину наземным путем.

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Способен выполнять разнообразные боевые задачи в зависимости от комплектации – от транспортировки грузов и особого состава, до участия в штурмовых операциях. Вместо Ми-8, переданных Украине, Хорватия получит от США вертолеты Black Hawk.