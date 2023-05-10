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Вблизи Бахмута от обстрелов РФ погиб журналист, игравший в детстве за Ренн

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Российские оккупанты оборвали жизнь французского журналиста

Вблизи Бахмута от обстрелов РФ погиб журналист, игравший в детстве за Ренн

Фото: із відкритих джерел

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В ходе боевых действий в Украине погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Солдин. Об этом агентство сообщило в своем Twitter.

Коллеги Солдина рассказали, что он погиб в результате российского ракетного удара в районе Часового Яра Донецкой области. Это около 17 км от города Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои.

Соболезнование семье мужчине выразило едва ли не все французское сообщество, в том числе и футбольное. Он был ярым поклонником "Ренна" и даже играл за команды U-13 и U-15 в 2006-2008 годах.

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В статье: Ренн война с россией
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