Вблизи Бахмута от обстрелов РФ погиб журналист, игравший в детстве за Ренн
Российские оккупанты оборвали жизнь французского журналиста
Фото: із відкритих джерел
В ходе боевых действий в Украине погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Солдин. Об этом агентство сообщило в своем Twitter.
Коллеги Солдина рассказали, что он погиб в результате российского ракетного удара в районе Часового Яра Донецкой области. Это около 17 км от города Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои.
Соболезнование семье мужчине выразило едва ли не все французское сообщество, в том числе и футбольное. Он был ярым поклонником "Ренна" и даже играл за команды U-13 и U-15 в 2006-2008 годах.
C’est avec une grande tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition d’Arman Soldin qui a perdu la vie en Ukraine, en exerçant son métier de journaliste reporter d’images.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 9, 2023
Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008 en U13 et U15.… https://t.co/I0dcgAs7fu
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