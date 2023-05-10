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Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA

Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом раунде теннисного турнира в Риме нас ожидает украинское дерби: Леся Цуренко, которая сейчас идет 68-й в рейтинге WTA, встретится с вернувшейся в большой теннис Элиной Свитолиной, набирающей форму после почти годовой паузы. На предыдущем Мастерсе в Мадриде Цуренко смогла добраться до третьего круга соревнований, а вот Свитолина вылетела уже в первом раунде. Впрочем, следующую неделю украинка использовала с пользой и заявилась на небольшой турнир во Франции, где впервые со времени возвращения выиграла три матча подряд.

Матч между Цуренко и Свитолиной состоится на центральном корте вторым запуском. Старт поединка запланирован не ранее 15:00 по Киеву.

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WTA. Рим. Первый круг
10 мая. Начало не ранее 15:00
Леся Цуренко (Украина, 68) - Элина Свитолина (Украина, 540)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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Леся Цуренко - Еліна Світоліна дивитися онлайн
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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко смотреть футбол онлайн
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