Леся Цуренко - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первом раунде теннисного турнира в Риме нас ожидает украинское дерби: Леся Цуренко, которая сейчас идет 68-й в рейтинге WTA, встретится с вернувшейся в большой теннис Элиной Свитолиной, набирающей форму после почти годовой паузы. На предыдущем Мастерсе в Мадриде Цуренко смогла добраться до третьего круга соревнований, а вот Свитолина вылетела уже в первом раунде. Впрочем, следующую неделю украинка использовала с пользой и заявилась на небольшой турнир во Франции, где впервые со времени возвращения выиграла три матча подряд.

Матч между Цуренко и Свитолиной состоится на центральном корте вторым запуском. Старт поединка запланирован не ранее 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

WTA. Рим. Первый круг

10 мая. Начало не ранее 15:00

Леся Цуренко (Украина, 68) - Элина Свитолина (Украина, 540)

Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO