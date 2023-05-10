  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников
В тренде

Российские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников

Общие новости
(1 голосов)

Пишет Энергоатом

Российские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников

ЭнергоАТОМ

Новина українською

Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек. Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей.

В то же время пресс-служба Энергоатома напоминает, что работникам ЗАЭС выезд из города рашисты запретили почти с начала оккупации. Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область рф уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

Таким образом, российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с россиянами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". Как пишет Энергоатом, это обострит уже и сейчас крайне насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

Читайте такжеГенштаб: Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС

По теме
yellow-arrow
RMF FM: В апреле на территорию Польши упала именно российская ракета – известны детали инцидента
yellow-arrow
Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина
yellow-arrow
ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/energoatom_ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде