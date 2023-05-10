Российские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников
Пишет Энергоатом
ЭнергоАТОМ
Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек. Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей.
В то же время пресс-служба Энергоатома напоминает, что работникам ЗАЭС выезд из города рашисты запретили почти с начала оккупации. Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область рф уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.
Таким образом, российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с россиянами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". Как пишет Энергоатом, это обострит уже и сейчас крайне насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.
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