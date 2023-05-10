  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина
В тренде

Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Но представитель Украины будет

Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

"Вопрос Украины" будет доминировать на заседании военного комитета НАТО в среду, 10 мая, но Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный будет отсутствовать на встрече.

Как сообщалось, Залужный отказался участвовать в заседании даже в режиме телеконференции, ссылаясь на напряженную оперативную ситуацию на фронте в Украине.

Британский адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что о предстоящем украинском контрнаступлении НАТО проинформирует украинский военный представитель, представитель страны при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан – "о развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит".

Читайте такжеЗеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт

По теме
yellow-arrow
RMF FM: В апреле на территорию Польши упала именно российская ракета – известны детали инцидента
yellow-arrow
Российские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников
yellow-arrow
ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валерий Залужный НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bankingnews.gr

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде