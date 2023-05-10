Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина
Но представитель Украины будет
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"Вопрос Украины" будет доминировать на заседании военного комитета НАТО в среду, 10 мая, но Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный будет отсутствовать на встрече.
Как сообщалось, Залужный отказался участвовать в заседании даже в режиме телеконференции, ссылаясь на напряженную оперативную ситуацию на фронте в Украине.
Британский адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что о предстоящем украинском контрнаступлении НАТО проинформирует украинский военный представитель, представитель страны при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан – "о развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит".
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