Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО – названа причина

"Вопрос Украины" будет доминировать на заседании военного комитета НАТО в среду, 10 мая, но Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный будет отсутствовать на встрече.

Как сообщалось, Залужный отказался участвовать в заседании даже в режиме телеконференции, ссылаясь на напряженную оперативную ситуацию на фронте в Украине.

Британский адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что о предстоящем украинском контрнаступлении НАТО проинформирует украинский военный представитель, представитель страны при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан – "о развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит".