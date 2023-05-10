RMF FM: В апреле на территорию Польши упала именно российская ракета – известны детали инцидента

В апреле вблизи польского Быдгоща была найдена российская крылатая ракета Х-55. Как неофициально выяснили журналисты RMF FM, это предварительные выводы Технического института ВВС Польши, который создает экспертное заключение по объекту для прокуратуры.

Дело получило огласку в конце апреля, когда случайный свидетель наткнулся в лесу на остатки многометровой ракеты, застрявшей в земле.

Согласно выводам Технологического института ВВС, крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела через восточную границу Польши. Отмечается, что польская армия не имеет этой ракеты ни на вооружении, ни на хранении. Это исключает версию о том, что под Быдгощем нашли ракету, выпущенную с польского полигона.

Если подтвердится, что это крылатая ракета Х-55, то это будет означать, что она была выпущена из российского самолета и попала в Польшу через восточную границу, пишет RMF FM.

В середине декабря прошлого года россияне осуществили массированный обстрел украинской территории. Среди прочего, они использовали для атаки авиацию, дислоцирующуюся в Беларуси. Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО были подняты в воздух боевые самолеты Североатлантического альянса. В ходе этих операций на радарах польских служб появился объект, который залетел на территорию Польши с территории Беларуси.

Польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду вблизи Быдгоща. Это произошло примерно в двух километрах от места, где остатки ракеты были найдены случайным свидетелем в конце апреля. Источники, опрошенные журналистами RMF FM, утверждают, что поиски проводились вскоре после декабрьского инцидента, но были прекращены после неудачных попыток, среди прочего, из-за сложных погодных условий. В то время через Польшу проходил фронт с мощными метелями.

Журналисты RMF FM также установили, что польская армия – вопреки своему долгу – не уведомила прокуратуру о нарушении польского воздушного пространства неустановленным объектом. Выглядит так, что польская армия проигнорировала инцидент или хотела его скрыть, пишет издание. Само лишь подозрение на нарушение польского воздушного пространства должно привести к уведомлению правоохранительных органов. Выяснение обстоятельств любого незаконного пересечения границы или нарушения польской территории относится к компетенции прокуратуры.

В декабре к следователям не поступило ни одного сообщения по этому поводу, и, как выяснили журналисты RMF FM, производство по этому делу было начато только в конце апреля.