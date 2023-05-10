Кулеба: Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не считать ожидаемое контрнаступление украинских войск последним. Также журналиста Bild спросили его, "почему Путин никогда не атаковал поезд с Зеленским или самого Кулебу?"

"Я тоже несколько раз задавал себе этот вопрос, но потом один из офицеров службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы не должны волноваться, это наша работа". И я поблагодарил его. И вообще, вся железнодорожная система в Украине работала на протяжении всей войны. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто напасть на движущийся поезд. Если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы точно попытались. Мы принимаем быстрые, разумные решения. В некоторых местах я предпочитаю пить только воду из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я являюсь главной мишенью".

"Украинское контрнаступление? Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если нам удастся этим контрнаступлением освободить наши территории, то в конце концов вы скажете: да, оно было последним, а если нет, то это значит, что надо готовиться к следующему контрнаступлению".