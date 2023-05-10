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Кулеба: Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет

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Есть вероятность, что надо будет готовиться к следующему контрнаступлению

Кулеба: Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не считать ожидаемое контрнаступление украинских войск последним. Также журналиста Bild спросили его, "почему Путин никогда не атаковал поезд с Зеленским или самого Кулебу?"

"Я тоже несколько раз задавал себе этот вопрос, но потом один из офицеров службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы не должны волноваться, это наша работа". И я поблагодарил его. И вообще, вся железнодорожная система в Украине работала на протяжении всей войны. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто напасть на движущийся поезд. Если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы точно попытались. Мы принимаем быстрые, разумные решения. В некоторых местах я предпочитаю пить только воду из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я являюсь главной мишенью".

"Украинское контрнаступление? Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если нам удастся этим контрнаступлением освободить наши территории, то в конце концов вы скажете: да, оно было последним, а если нет, то это значит, что надо готовиться к следующему контрнаступлению".

Читайте такжеУ Зеленского отметили, что контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как одну битву, которая все решит

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба контрнаступление
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Источник:
bild.de

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