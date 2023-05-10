CNN: Глава МИД Японии считает, что война в Украине делает мир менее стабильным – в Токио хотят открыть офис НАТО
Ведут переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Япония ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО, первого в своем роде в Азии, сообщил министр иностранных дел страны Йосимаса Хаяши в эксклюзивном интервью CNN в среду, 10 мая, заявив, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.
"Мы уже ведем переговоры, но никакие детали еще не согласованы".
Хаяши особо отметил вторжение России в Украину в прошлом году как "событие с последствиями далеко за пределами Европы", которое заставило Японию переосмыслить региональную безопасность.
"После агрессии России в Украине мир стал более нестабильным. То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это непосредственно влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится ... все более важным".
Вторжение России заставило внеблоковые Финляндию и Швецию отказаться от своего нейтралитета и искать защиты в НАТО. Финляндия официально присоединилась к блоку в прошлом месяце.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса соглашаются на присоединение Украины. Однако остается вопрос относительно того, когда именно это произойдет. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
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