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Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы в страну

Общие новости
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Пояснений этим указам российский диктатор не дал

Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы в страну

EPA

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, также давая скан документа.

В тексте указа Путина нет ответа на вопрос, по какой причине Кремль решил отменить визы для граждан Грузии.

По данным издания, также кремлевский диктатор снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

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Грузинское правительство на протяжении года было мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами в связи с его позицией в отношении России, начавшей в феврале прошлого года войну против Украины.

В Грузии многие поддерживают Украину, а некоторые едут за нее воевать. Но у властей отношения с Киевом все хуже.

Грузия не присоединилась к санкциям против Москвы, заявляя об опасности открытия "второго фронта". Многим гражданам России, вынужденным покинуть свою страну из-за вторжения в Украину, грузинские пограничники отказывали во въезде.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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