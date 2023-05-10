Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы в страну
Пояснений этим указам российский диктатор не дал
EPA
Российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, также давая скан документа.
В тексте указа Путина нет ответа на вопрос, по какой причине Кремль решил отменить визы для граждан Грузии.
По данным издания, также кремлевский диктатор снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Грузинское правительство на протяжении года было мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами в связи с его позицией в отношении России, начавшей в феврале прошлого года войну против Украины.
В Грузии многие поддерживают Украину, а некоторые едут за нее воевать. Но у властей отношения с Киевом все хуже.
Грузия не присоединилась к санкциям против Москвы, заявляя об опасности открытия "второго фронта". Многим гражданам России, вынужденным покинуть свою страну из-за вторжения в Украину, грузинские пограничники отказывали во въезде.
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