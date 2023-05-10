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Украинский дрон под Бахмутом взял в плен российского оккупанта - ВИДЕО

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Россиянин согласился сдаться, несмотря на то, что ему в спину стреляли свои же

Украинский дрон под Бахмутом взял в плен российского оккупанта - ВИДЕО

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На Бахмутском направлении 9 мая военнослужащие 92-й бригады с помощью дрона взяли в плен российского захватчика.

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Видео работы дрона выложило командование Сухопутных войск.

По данным командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрия Федоренко, накануне расчет его роты обнаружил на Бахмутском направлении российского военного, который просил не бомбить его.

Украинские бойцы сбросили оккупанту коптером записку с приказом сдаваться и идти за дроном.

"Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои" же. Пехота и разведчики с "CODE 9.2" 92ОМБр сопровождали его до украинских позиций. Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии", - написал Федоренко.

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В статье: война с россией
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