Под Бахмутом в бою с оккупантами погиб представитель ультрас Динамо Аякс

На войне с российскими оккупантами погиб представитель ультрас " Динамо " Максим Максим Максименко, также известный как "Аякс".

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"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за "Динамо". А на фронте был бойцом 3 ОШБр, защищавшим Украину под Бахмутом.

К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите… Вечная Слава!" – сообщает группа ультраc "Динамо" WBC в Инстаграм.