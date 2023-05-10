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Под Бахмутом в бою с оккупантами погиб представитель ультрас Динамо Аякс

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Вечная память герою

Под Бахмутом в бою с оккупантами погиб представитель ультрас Динамо Аякс

instagram.com/wbc_kyiv

Новина українською

На войне с российскими оккупантами погиб представитель ультрас "Динамо" Максим Максим Максименко, также известный как "Аякс".

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"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за "Динамо". А на фронте был бойцом 3 ОШБр, защищавшим Украину под Бахмутом.

К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите… Вечная Слава!" – сообщает группа ультраc "Динамо" WBC в Инстаграм.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
wbc_kyiv

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