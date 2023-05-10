Под Бахмутом в бою с оккупантами погиб представитель ультрас Динамо Аякс
Вечная память герою
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На войне с российскими оккупантами погиб представитель ультрас "
"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за "Динамо". А на фронте был бойцом 3 ОШБр, защищавшим Украину под Бахмутом.
К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите… Вечная Слава!" – сообщает группа ультраc "Динамо" WBC в Инстаграм.
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Источник:wbc_kyiv
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