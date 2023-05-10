Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году находящихся в запасе россиян.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", - говорится в документе.

Находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Сколько людей призовут на военные сборы, не уточняется.

Напомним, 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В войска должно быть направлено 147 тысяч новобранцев. Весенний призыв в РФ должен завершиться 15 июля.