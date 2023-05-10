Сырский: На Бахмутском направлении кое-где подвинули врага на расстояние до 2 км
Некоторые подразделения регулярных войск РФ отошли
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Украинские защитники смогли провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты на отдельных участках отступили на расстояние до 2 км.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.
"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - написал Сырский.
По словам командующего сухопутных войск, грамотные оборонительные операции истощили подготовленные силы ЧВК "Вагнер" − на некоторых направлениях они были вынуждены отдать позиции хуже подготовленным подразделениям регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.
Сырский в частности отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая нанесла врагу мощный удар в бою.
"Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается... Как говорил Карл Фон Клаузевиц: "Война ведется до победы. И точка"", - подытожил Сырский.
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