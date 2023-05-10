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Чехия передаст Украине три ЗРК Куб

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Два комплекса уже находятся в стадии передачи

Чехия передаст Украине три ЗРК Куб

фото из свободных источников

Новина українською

Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимые для этого ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, приводимое České noviny.

Он отметил, что сейчас в стадии поставки находятся два ЗРК "Куб" с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, поскольку у него есть обученные для такого типа техники бойцы.

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Павел добавил, что Украина уже получила из Чехии около 100 танков, столько же бронетехники и множество боеприпасов. Также решающим фактором Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов. По словам Павела, Чехия также может предоставить боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из складов третьих стран.

"Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна будет пройти на земле", - сказал президент Чехии.

Советская система "Куб", получившая за свой внешний вид прозвище "три пальца смерти", используется для наведения на самолеты или вертолеты. На вооружении чешской армии его заменят ракетные комплексы SPYDER производства Израиля.

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В статье: война с россией Петр Павел
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2023 в 23:23
Друзі, перестаньте перекладати прізвище Президента Чехії. Він Павел , а не Павло
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