"Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец", - Зозуля выложил апокалиптичесое видео из Бахмута

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что его отец сейчас сдерживает российских оккупантов в Бахмуте.

Роман опубликовал в Инстаграме видео Бахмута, где уже десять месяцем ВСУ сдерживают продвижение оккупантов. Футболист добавил, что его отец также воюет в этом городе.

"Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами. Даже представить сложно, что переживают там наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужей, братьев и сестер.

Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь.

Просто не забывайте о том, что, если бы не их храбрость и жертвенность, этими руинами мог бы быть любой другой город на карте Украины или Европы. Продолжайте донатить и помогать всем, чем можете ВСУ.

Глядя на эти кадры, осознаешь, что Бог давно покинул внутренние чаты тех "православных". Или никогда туда и не заходил", — написал Зозуля.