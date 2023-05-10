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"Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец", - Зозуля выложил апокалиптичесое видео из Бахмута

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Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами

"Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец", - Зозуля выложил апокалиптичесое видео из Бахмута

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Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что его отец сейчас сдерживает российских оккупантов в Бахмуте.

Роман опубликовал в Инстаграме видео Бахмута, где уже десять месяцем ВСУ сдерживают продвижение оккупантов. Футболист добавил, что его отец также воюет в этом городе.

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"Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами. Даже представить сложно, что переживают там наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужей, братьев и сестер.

Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь.

Просто не забывайте о том, что, если бы не их храбрость и жертвенность, этими руинами мог бы быть любой другой город на карте Украины или Европы. Продолжайте донатить и помогать всем, чем можете ВСУ.

Глядя на эти кадры, осознаешь, что Бог давно покинул внутренние чаты тех "православных". Или никогда туда и не заходил", — написал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля война с россией
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