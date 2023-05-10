Печерский суд продлил сроки следствия по делу об искусственных полях "Павелко и Записоцкого"
Сроки следствия продлены до 23 ноября 2023 года
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Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу о возможном хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям, сообщает FootballHub.
Сроки следствия продлены до 23 ноября текущего года.
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Напомним, что в качестве подозреваемых по делу проходят президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий.
Ранее по этому делу суд избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде ареста или залога в 9,88 миллиона гривен – который, в итоге, внесла "УАФ Маркетинг".
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Источник:Football Hub
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