Печерский суд продлил сроки следствия по делу об искусственных полях "Павелко и Записоцкого"

Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу о возможном хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям, сообщает FootballHub.

Сроки следствия продлены до 23 ноября текущего года.

Напомним, что в качестве подозреваемых по делу проходят президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий.

Ранее по этому делу суд избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде ареста или залога в 9,88 миллиона гривен – который, в итоге, внесла "УАФ Маркетинг".