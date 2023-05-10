Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев просит обменять его в Россию

Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на письмо-заявление за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которое есть в распоряжении редакции

"Прошу включить меня в список на обмен с Российской Федерацией", - говорится в письмо.

Сообщается, что в документе стоит его подпись и есть примечание: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы".

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Заявление было направлено 20 марта.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил "Схемам", что Украина и в дальнейшем будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать своих военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц из России. Но говорить о каких-то конкретных фамилиях он не стал, указав, что подобные комментарии возможны только после обмена.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что не исключает возможности обмена Богуслаева, отметив, что этот процесс может быть подобным обмену пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука. Его в сентябре 2022 года обменяли на 200 украинских пленных военных.

Также возможность обмена Богуслаева не исключил и глава СБУ Василий Малюк, но добавил, что сначала подозреваемый должен дать все необходимые показания.

Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационистскую деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Сейчас он по решению суда до 27 мая находится в СИЗО. Богуслаев все обвинения отвергает.