Setanta: Потребность в услугах украинских комментаторов Михайлюка и Шалоты будет и дальше
Судя по всему, компания не собирается уходить с украинского рынка
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Главный исполнительный директор (СЕО) Setanta Sports Гиорги Пруидзе заявил, что несмотря на прекращение со следующего сезона сотрудничества с УПЛ, услуги украинских комментаторов будут востребованы компанией и дальше.
‒ Какова судьба комментаторского коллектива из Украины в связи с прекращением трансляций матчей УПЛ?
‒ Нашими постоянными комментаторами УПЛ являются Александр Михайлюк и Влад Шалота. Мы довольны их работой, эти ребята настоящие профессионалы.
Как мы уже отметили, есть большие планы на будущее в Украине. Потребность в услугах Михайлюка и Шалоты будет и дальше, их профессионализм и уровень работы удовлетворяют и зрителей, и лично нас.
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