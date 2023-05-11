Setanta: Потребность в услугах украинских комментаторов Михайлюка и Шалоты будет и дальше

Главный исполнительный директор (СЕО) Setanta Sports Гиорги Пруидзе заявил, что несмотря на прекращение со следующего сезона сотрудничества с УПЛ, услуги украинских комментаторов будут востребованы компанией и дальше.

‒ Какова судьба комментаторского коллектива из Украины в связи с прекращением трансляций матчей УПЛ?

‒ Нашими постоянными комментаторами УПЛ являются Александр Михайлюк и Влад Шалота. Мы довольны их работой, эти ребята настоящие профессионалы.

Как мы уже отметили, есть большие планы на будущее в Украине. Потребность в услугах Михайлюка и Шалоты будет и дальше, их профессионализм и уровень работы удовлетворяют и зрителей, и лично нас.