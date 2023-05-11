ВСУ отразили 39 российских атак на четырех направлениях
Вражеская авиация значительно активнее украинской
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 11 мая, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Сообщается, что в среду россияне нанесли один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, нанесли 45 авиационных ударов и произвели 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Херсонской области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, бьет из артиллерии и использует авиацию.
В свою очередь авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Были уничтожены 5 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
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