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ВСУ приближаются к отметке в 200 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ

Общие новости
(1 голосов)

За 10 мая +610

ВСУ приближаются к отметке в 200 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 196920 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3053 (+14) ед,
  • РСЗО – 557 (+2) ед,
  • средства ПВО – 310 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),
  • крылатые ракеты – 970 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10) ед,
  • специальная техника – 391 (+2).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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