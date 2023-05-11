ВСУ приближаются к отметке в 200 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ
За 10 мая +610
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 196920 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3740 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7287 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3053 (+14) ед,
- РСЗО – 557 (+2) ед,
- средства ПВО – 310 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),
- крылатые ракеты – 970 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10) ед,
- специальная техника – 391 (+2).
Данные уточняются.
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