Генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные активы российского олигарха
На восстановление
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине. Об этом сообщает Reuters. Речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева, его обвиняют в финансировании сепаратистов РФ в Крыму (основатель телеканала "Царьград ТВ", уклонялся от санкций).
"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами Америки конфискованных российских средств на восстановление Украины, но он не будет последним".
Напомним, 12 апреля Владимир Зеленский призвал весь мир направить конфискованные российские активы на восстановление городов Украины после войны. Через неделю после этого МИД стран G7 заявили о том, что российские активы будут заблокированы до конца войны в Украине.
В феврале 2023 года Окружной судья федерального суда Манхэттена дал добро прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Константину Малофееву, спонсору вооруженного вторжения в Украину в 2014 году. Всего у российских олигархов и чиновников на Западе обнаружено 300 миллиардов долларов.
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