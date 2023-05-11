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На России заявили об атаке украинского БПЛА по нефтебазе в Брянской области – есть разрушения

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Брянская область РФ на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины

На России заявили об атаке украинского БПЛА по нефтебазе в Брянской области – есть разрушения

Фото из открытых источников

Новина українською

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб. По словам российского чиновника, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. По информации Telegram-каналов, речь идет о военкомате.

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В то же время росСМИ заявили, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу: пострадавших нет, частично повреждено бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, сообщил брянский губернатор.

В Курской области утро началось с 5 прилетов по электроподстанции в поселке Теткино. Губернатор области сообщил, что есть проблемы с электроснабжением, перед этим он заявил о сбитии БПЛА. Также в Шебекино были слышны автоматные очереди, пишут, что там тоже сбили беспилотник.

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В статье: война с россией бавовна
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