Президент Украины заявил, что ВСУ нужно еще немного времени для начала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News, что ВСУ нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку украинские военные ожидают доставку обещанной военной помощи.

Зеленский назвал боевые бригады (некоторые из которых были подготовлены странами НАТО) "готовыми", но также сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", в частности бронетехнике, которая "прибывает партиями".

"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, мы будем успешными. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени".

Президент выразил уверенность, что украинские военные смогут продвигаться вперед, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, "рассчитывает Россия".

Зеленский отверг опасения относительно потери поддержки США, если президент Джо Байден, который пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не будет переизбран в 2024 году. По его словам, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.