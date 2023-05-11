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ВСУ получили для контрнаступления больше полутысячи видов западных вооружений

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Это больше, чем есть у любой одной армии в мире

ВСУ получили для контрнаступления больше полутысячи видов западных вооружений

Forsvaret, PTS

Новина українською

Вооруженные силы Украины смогут использовать при контрнаступлении 600 видов вооружений и амуниции. Об этом в интервью РБК-Украина сказал полковник Мартин О'Доннелл, представитель Командования армии США в Европе и Африке.

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции: начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Пэтриот". Это больше, чем у любой одной армии в мире, особенно у воюющей армии. Украина прекрасно справляется".

Полковник не стал выделять вид вооружения, который изменит ход войны.

"Я не думаю, что в этой ситуации есть "серебряная пуля". Я думаю, что "серебряная" пуля в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили".

О'Доннелл подчеркнул, что не все виды вооружений пущены в ход.

"В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили".

В целом ЕС подготовил для Киева 1 миллион снарядов и более 1 тысячи ракет, заявил глава дипломатии ЕС Боррель. Евросоюз обучил 17 тыс. украинских военных и до конца года обучит 30 тыс. солдат ВСУ. Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро.

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В статье: война с россией контрнаступление
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Источник:
РБК

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